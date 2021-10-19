Три российских штангиста получили многолетние дисквалификации за допинг

Российские тяжелоатлеты Игорь Василюк, Олег Волков и Дмитрий Корчевский получили четырёхлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Волкова и Корчевского отсчитывается с 22 апреля 2021 года, Василюк отстранён с 20 апреля 2020 года.

Корчевского и Волкова дисквалифицировали за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»), Василюка — за нарушение пп. 2.1, 2.5 и 2.9 («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля»; «Соучастие»).