Министр спорта Московской области высказался о скандальном увольнении Яны Егорян из ЦСП

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов прокомментировал новость об увольнении двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян из Центра спортивной подготовки (ЦСП) по олимпийским видам спорта Московской области. «Выбросили как ненужную собаку!» — прокомментировала инцидент сама Егорян.

«Видимо, Яне поясняли и довели неправильную информацию. Я понимаю её эмоции, видимо, они вызваны ошибочной информацией. Мы завтра с Яной встречаемся, я уверен, что все вопросы будут сняты. Яна Егорян является великой спортсменкой. Никакого неуважения к ней не может быть. Поэтому я думаю, что проблема будет исчерпана и больше не возникнет никаких недопониманий», — приводит слова Абаренова сайт «Матч ТВ».