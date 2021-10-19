Яна Егорян: сотрудники ЦСП сообщили, что руководство больше не хочет меня видеть

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, россиянка Яна Егорян прокомментировала скандальное увольнение из Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области.

«На данный момент у меня нет информации, что именно написано в моей трудовой книжке, так как у меня нет её на руках, я не доехала до ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области. Но проблеме на самом деле уже больше месяца. Обычно как всё происходит: мы заключаем трудовой договор на год, а затем его автоматически продлевают. Спортсмены по возможности едут в ЦСП, чтобы поставить подпись в документе, либо нас «вылавливают» на российских соревнованиях. Это может быть и через месяц, и через два. Когда я не получила зарплату, подумала – ну, как обычно, скоро позвонят и скажут, что нужно приехать и подписать документы. Но сотрудники ЦСП сообщили мне, что руководство не хочет больше меня видеть.

Я могла бы согласиться с тем, что мне не продлили трудовой договор, если бы действительно были на то основания. Например, я не захотела участвовать в чемпионате России без всяких на то причин или не показала там результат. Но есть факторы, которые меня очень сильно обижают. Во-первых, я не участвовала в чемпионате страны, поскольку была в декретном отпуске. Во-вторых, я – единственная спортсменка в ЦСП, у которой договор был по 31 августа. У всех остальных – по 31 декабря. Что с ними будет дальше, неизвестно. Возможно, тоже не продлят соглашения. Но пока все, кроме меня, зарплату получают.

Почему? Я думаю, из-за ситуации, которая произошла два года назад. Тогда руководство ЦСП решило уволить всю женскую сабельную команду – меня, Викторию Ковалёву и Светлану Кормилицыну. В тот день, когда нас решили уволить, мы выиграли Кубок России. Тогда через социальные сети я рассказала о возникшей ситуации и задала вопрос – что ещё нужно выиграть, чтобы тебя не уволили?

Естественно, ситуация сразу стала известна всем, высокопоставленные люди стали звонить и объяснять, что увольнение – лишь технический момент, на следующий день нас оформят с новыми договорами. Но нас не уволили только потому, что общественность обо всём узнала. Уверена, если бы у меня не было большого количества подписчиков, нас всех ещё тогда бы убрали», — сказала Егорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.