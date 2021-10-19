ВАДА не стало наказывать UKAD и British Cycling за нарушения антидопинговых правил

Отдел независимой разведки и расследований (I&I) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал нарушение антидопинговых правил со стороны Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) и Федерации велосипедного спорта Великобритании (British Cycling), однако воздержится от каких-либо санкций в отношении этих организаций, сообщается в пресс-релизе ВАДА.

Ранее стало известно, что UKAD разрешило British Cycling провести собственное расследование после того, как в пробе одного из британских спортсменов, взятой во внесоревновательный период в 2010 году, были обнаружены следы запрещённого анаболического стероида нандролона. Позднее было объявлено, что ВАДА запросило у UKAD, которое, согласно регламенту, должно было самостоятельно провести расследование, дополнительную информацию по данному делу.

Как выяснилось, сотрудники British Cycling собрали образцы допинг-проб статусных велогонщиков и проверили их на наличие допинга. Эти анализы были обработаны неаккредитованной лабораторией ВАДА вопреки правилам всемирного антидопингового кодекса и международным стандартам. Полученные результаты были переданы спортсменам с уточнением, что UKAD никогда не узнает их результатов. Позднее выяснилось, что информация всё-таки просочилась в организацию.

По итогам расследования представители I&I признали нарушения со стороны отдельных лиц, представлявших UKAD и British Cycling, однако поскольку причастные к событиям 2011 года сотрудники больше не работают ни в UKAD, ни в British Cycling, санкции к ним применены не были. В отчёте также отмечается полная прозрачность организаций при расследовании, которая также повлияло на окончательное решение ВАДА.