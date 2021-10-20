Линой Ашрам признана спортсменкой десятилетия клубов «Хапоэль»

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, признана спортсменкой десятилетия клубов «Хапоэль», сообщает ONE.

Спортсмен года — виндсерфер Йоав Коэн (чемпион Европы — 2020). Спортсменка года — Катя Спичакова (серебряный медалист чемпионата мира по парусному спорту — 2021).

Напомним, золото Ашрам в индивидуальном многоборье вызвало множество споров по поводу судейства на Олимпиаде. Израильтянка уронила ленту в одном из финальных выступлений, однако всё равно финишировала выше россиянки Дины Аверины. После этого российские тренеры даже подавали протест, но судьи его отклонили.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.