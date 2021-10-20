Дмитрий Мусэрский рассказал подробности своей положительной допинг-пробы

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский прокомментировал новость о своей дисквалификации на 9 месяцев за допинг.
«Как выяснилось, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России — 2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от ВАДА. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца.
В результате конфликта между РУСАДА и ВАДА данные попали в ВАДА, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств.
Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе.
Самое удивительное и обидное, что у меня не было возможности доказать свою невиновность. Например, вскрыть вторую пробу. Совершенно не учитывался и результат допинг-пробы, взятой всего через две недели в Мировой лиге — 2013. Она чистая, как и все пробы, которые у меня брали по ходу карьеры. Я так понимаю, перепроверили всё.
В ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть её препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот», — приводятся слова Мусэрского в телеграм-канале SportFack.
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