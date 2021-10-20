Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за допинга

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году, сообщается на официальном сайте японского клуба «Сантори Санбердз», за который выступает игрок.
Сообщается, дисквалификация спортсмена будет длиться с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.
Напомним, Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной называлась рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций.
Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, а также выиграл Кубок мира — 2011, чемпионат Европы — 2013, Лигу наций — 2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах. С «Белогорьем» он выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.
- 20 октября 2021
-
01:15
- 19 октября 2021
-
22:55
-
21:00
-
20:11
-
19:03
-
18:42
-
18:27
-
18:02
-
17:33
-
15:07
-
15:01
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:00
-
10:46
-
09:53
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51
-
17:40
-
15:44
-
13:28
-
10:31
-
09:38
-
09:04
-
00:51
- 17 октября 2021
-
20:19
-
18:56
-
17:13