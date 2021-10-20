Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за допинга

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году, сообщается на официальном сайте японского клуба «Сантори Санбердз», за который выступает игрок.

Сообщается, дисквалификация спортсмена будет длиться с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Напомним, Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной называлась рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций.

Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, а также выиграл Кубок мира — 2011, чемпионат Европы — 2013, Лигу наций — 2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах. С «Белогорьем» он выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.