«Готов подписаться под любыми документами, что это не так!» Тренер Мусэрского — о допинге

Бывший тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин высказался по поводу ситуации с российским волейболистом Дмитрием Мусэрским, которого сегодня дисквалифицировали на 9 месяцев из-за проваленного допинг-теста.
«Очень обидная ситуация: для Димы, для клуба и для всей спортивной общественности, волейбольной в частности. Но я считаю, что такого не может быть по умолчанию! Дима чистейший, порядочный человек, на него грешно даже плохо посмотреть. Да и все Олимпийские чемпионы 2012 года честнейшие, преданные себе, семьям, стране, патриоты родины. А это всё выдумки всех нечестных чиновников. Нападки на Россию были и раньше, сейчас они сохраняются. Но придёт время и будет играть наш гимн. Наши спортсмены каждый раз доказывают, что мы сильнее и независимы от того пресса, под которым находятся. Нас просто давят, хотят таким образом вывести. Это простая арифметика.
Дима никогда не дал повода усомниться в своём выборе профессии. Я как главный тренер, который его воспитывал, готов заявить: такого не может быть! Я могу подписаться под любым документом, что это не так! Я был человеком, который отвечал и был руководителем. Нужно защищать ребят, такого быть не должно ни в одном виде спорта. Что касается побед, то мы продолжим побеждать на всех чемпионатах и Олимпиадах, потому что мы сильнее, вот и всё.
Уверен на сто процентов, что после этой ситуации Дима вернётся сильнее. Его амплуа при правильном использовании всех ресурсов позволит ему выступать ещё ого-го сколько лет. У него вся карьера впереди. Просто нужно правильно подходить к себе, по-другому и быть не может. У Димы правильный подход к подготовке, тренировках и в целом к волейболу. Ему в этом также помогает семья, он очень уважительный и добрый человек», — сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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