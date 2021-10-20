Шубенков заявил, что намерен завоевать медаль на Олимпийских играх — 2024

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что собирается побороться за медали на Олимпийских играх — 2024.

«Меня греет мысль, что я многого добился и без этих ваших Олимпиад. Но мне, конечно, сильно не хватает медалей с Игр. Только таких медалей у меня и нет. Заканчивать я точно не хочу. Может, это как перед смертью на надышишься, этот момент стараешься отодвигать и отодвигать. С другой стороны, всю мою подготовку выстраивали так, чтобы моя карьера длилась как можно больше. Предела по возрасту не вижу. Пока бегается — бегаем.



Наверное, к Парижу, когда мне будет 33 года, придётся перейти в режим хоккеистов. На мой взгляд, у меня дисциплина лайтовая. Когда видел, как работают хоккеисты, на меня наваливалась грусть-тоска. Такое впечатление, что эти люди вообще себе не принадлежат. Приехал в расположение клуба и сборной — и всё, вся жизнь — регламент.



Есть ли задача всё-таки забрать Олимпиаду? Да. Понятно, что на пути к Играм есть ещё несколько приятных остановок вроде чемпионата мира и чемпионата Европы. Я в них побеждал раньше, но почему бы не сделать это опять?», — сказал Шубенков в эфире передачи «50 вопросов. Спорт».