В РУСАДА отреагировали на слова Дмитрия Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал слова дисквалифицированного российского волейболиста Дмитрия Мусэрского. Ранее Мусэрский, комментируя свою 9-месячную дисквалификацию за допинг, заявил: «В 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли».
«Это дело возникло в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведёт сейчас международная федерация, а не РУСАДА. Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещённый препарат. Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация.
РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена. Исчерпывающие данные направляются международной федерацией, и все притязания спортсмен должен направлять в её адрес», — цитирует Буханова «РИА Новости Спорт».
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