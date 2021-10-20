Никита Игнатьев вышел в финал ЧМ по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония), завершилась квалификация среди мужчин. По её итогам за медали будут бороться только два российских гимнаста.

Никита Игнатьев квалифицировался в финал в индивидуальном многоборье. По итогам шести упражнений Игнатьев набрал 77,939 балла и занял 23-е место, лучшим стал олимпийский чемпион японец Даики Хасимото (88,040 балла). Отметим, что Игнатьев был единственным россиянином, работавшим по программе многоборья.

Россиянин Григорий Климентьев квалифицировался в финал в упражнениях на кольцах (14,766), поделив третье-пятое места с двумя соперниками. Первое место в этом виде по итогам квалификации занял китаец Лань Синьюй (15,266).

Медали чемпионата мира в личном многоборье у мужчин будут разыграны 22 октября, в упражнениях на кольцах — 23 октября.

Напомним, российские олимпийские чемпионы-мужчины пропускают турнир.