Никита Игнатьев вышел в финал ЧМ по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония), завершилась квалификация среди мужчин. По её итогам за медали будут бороться только два российских гимнаста.
Никита Игнатьев квалифицировался в финал в индивидуальном многоборье. По итогам шести упражнений Игнатьев набрал 77,939 балла и занял 23-е место, лучшим стал олимпийский чемпион японец Даики Хасимото (88,040 балла). Отметим, что Игнатьев был единственным россиянином, работавшим по программе многоборья.
Россиянин Григорий Климентьев квалифицировался в финал в упражнениях на кольцах (14,766), поделив третье-пятое места с двумя соперниками. Первое место в этом виде по итогам квалификации занял китаец Лань Синьюй (15,266).
Медали чемпионата мира в личном многоборье у мужчин будут разыграны 22 октября, в упражнениях на кольцах — 23 октября.
Напомним, российские олимпийские чемпионы-мужчины пропускают турнир.
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