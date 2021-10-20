Сальников: Украина среди команд, которые пока не подтвердили участие в ЧЕ в России
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на отказ сборной Украины от выступления на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в ноябре в Казани.
«Есть несколько команд, которые пока не подтвердили своё участие. Среди них команда Украины», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».
Ранее президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что на чемпионат Европы в Россию должны были отправиться призёр Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов, но оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам. Участие других спортсменов не планировалось, так как выступления на территории России не финансируются из госбюджета.
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