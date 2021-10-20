Бережко: Мусэрскому допинг нужен был в последнюю очередь

Олимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу доигровщик Юрий Бережко высказался о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил своего партнёра по национальной команде Дмитрия Мусэрского.
Ранее стало известно, что Мусэрский дисквалифицирован после перепроверки допинг-пробы, сданной в мае 2013 года. Спортсмен отстранён от соревнований на 9 месяцев (с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года).
«Я здесь могу только поддержать Диму. Обязательно с ним свяжусь, когда ему будет удобно. Поддержу, конечно, ведь у нас одна большая семья. Дима — это последний человек, которого можно заподозрить в употреблении допинга. Имея колоссальное превосходство над всеми другими игроками, ему-то допинг нужен был в последнюю очередь. Желаю ему дальнейшей прекрасной карьеры. Уверен, что в этот срок дисквалификации он найдёт способ, чтобы поддерживать форму. Он большой профессионал. Допинг — это тёмный лес для нас. Не сказал бы, что в волейболе он нам настолько важен и необходим», — приводит слова Бережко «Матч ТВ».
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