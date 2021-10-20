Гигант Мусэрский – новая жертва Родченкова. Беглый доктор просто подставил нашего чемпиона

В истории с положительной пробой олимпийского чемпиона, одного из самых высоких волейболистов мира Дмитрия Мусэрского, кажется, всё стало ясно. Проба действительно была, даже две. Все данные о них от ВАДА засекретил бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Получается, сначала он защитил лидера сборной России от санкций, а затем сбежал в США и просто подставил его.

«Не понимаю зачем»

Мусэрский сам рассказал о том, как всё было. Во время розыгрыша Лиги наций – 2021 он получил информацию о положительном результате пробы, взятой ещё в мае 2013 года после матча чемпионата России.

Новость по теме Дмитрий Мусэрский рассказал подробности своей положительной допинг-пробы

«Тогда это скрыли и от меня, и от ВАДА. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств.

Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат скрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе», – подчеркнул спортсмен.

Естественно, он сообщил об этом руководству сборной России, а затем объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы. На Олимпиаду в Токио Мусэрский не попал.

Скрытые пробы

На самом деле, проб было две. В обеих обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. Теперь представьте ситуацию. У лидера сборной России по волейболу положительные пробы. Команде предстоит участие в Мировой лиге, а затем в чемпионате Европы.

Мусэрский в том сезоне играл просто феноменально. Он помог «Белогорью» стать чемпионами России и выиграть Кубок страны. В составе сборной Дмитрий «затащил» в решающих матчах Мировой лиги, а осенью стал лучшим в команде, которая красиво выиграла Евро-2013. Были бы результаты нашей команды столь же высокими без Мусэрского?

Естественно, волейболист не участвовал бы как минимум в Мировой лиге, если бы пробы не были скрыты от ВАДА и если бы его наказание действительно составило три месяца. Но всё далеко не так однозначно, как считает Дмитрий.

В 2011-м защитника хоккейного «Авангарда» Антона Белова действительно дисквалифицировали на три месяца за метилгексанамин, но в следующем году, за месяц до Игр-2012 в Лондоне штангиста Дмитрия Лапикова наказали уже на два года, хотя он утверждал, что запрещённый препарат попал к нему в организм через загрязнённую биодобавку. И, вероятно, говорил правду.

Родченков продолжает вредить

Мусэрский сейчас утверждает то же самое. Запрещённое вещество попало к нему в организм через американский БАД. Но настаивать на своей невиновности спортсмен по совету юристов не стал, чтобы не получить больший срок дисквалификации. По антидопинговым правилам 2013 года и количеству метилгексаномина в пробах его наказали на девять месяцев. Дисквалификация истечёт 4 января 2022 года.

Кто скрыл пробы Мусэрского? Тот, кто имел доступ к информации и пробам и мог это сделать. То есть тогдашний руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Он скрывал сотни проб. Об этом рассказал канадский профессор Макларен, изучивший сотни томов дела и выложивший переписку беглого доктора. Тогда Родченков действовал, как он считал, на благо российского спорта, спасал российских спортсменов и получал награды от президента страны.

Удивительно, но Родченкову после бегства в США простили все преступления, а вот наших спортсменов, которые зачастую ни о чём даже не подозревали, продолжают наказывать. Кажется, это будет продолжаться бесконечно.