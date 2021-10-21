Ольга Фаткулина: в Сочи теперь нет катка. Приезжаешь, смотришь — и… боль

Российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м, посетовала, что того катка больше нет. Спортсменка выразила надежду, что у катка в Пекине (Китай), где в 2022 году пройдёт зимняя Олимпиада, будет иная судьба.
«Фотки посмотрела — красивый. Хорошо, если он будет работать и после Олимпийских игр, а то в Сочи теперь нет того катка. Приезжаешь, смотришь — и… боль.
Я там медаль завоевала, а его нет. Столько эмоций там оставила. С болью теперь смотрю на это здание», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».
Также Ольга рассказала, какие катки ей не нравятся.
«Если честно, я вообще нормально ко всем каткам отношусь, вот только берлинский мне по ауре как-то не очень нравится. Ну и в Челябинске лёд для меня тяжеловат, и вообще я люблю катки посветлее», — добавила она.
- 21 октября 2021
-
13:02
-
12:44
-
12:36
-
12:28
-
12:12
-
07:41
-
02:08
-
00:08
- 20 октября 2021
-
21:58
-
20:24
-
20:10
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
18:18
-
17:55
-
17:36
-
17:15
-
16:45
-
16:22
-
16:09
-
15:43
-
15:40
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
14:25
-
14:08
-
14:01
-
13:54
-
13:48
-
13:46
-
12:22
-
12:22
-
11:49