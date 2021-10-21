Ольга Фаткулина: в Сочи теперь нет катка. Приезжаешь, смотришь — и… боль

Российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м, посетовала, что того катка больше нет. Спортсменка выразила надежду, что у катка в Пекине (Китай), где в 2022 году пройдёт зимняя Олимпиада, будет иная судьба.

«Фотки посмотрела — красивый. Хорошо, если он будет работать и после Олимпийских игр, а то в Сочи теперь нет того катка. Приезжаешь, смотришь — и… боль.

Я там медаль завоевала, а его нет. Столько эмоций там оставила. С болью теперь смотрю на это здание», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».

Также Ольга рассказала, какие катки ей не нравятся.

«Если честно, я вообще нормально ко всем каткам отношусь, вот только берлинский мне по ауре как-то не очень нравится. Ну и в Челябинске лёд для меня тяжеловат, и вообще я люблю катки посветлее», — добавила она.