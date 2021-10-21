Мельникова осталась лидером после 3-го упражнения в финале личного многоборья на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова осталась на первом месте в финале личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Спортсменка, которая в третьей ротации исполняла упражнение на бревне, показала результат 13,800 балла, по итогам трёх упражнений её результат составляет 42,799 балла.

Другая россиянка Владислава Уразова занимает четвёртое место, её результат по сумме трёх снарядов — 40,232 балла. Она уступает американкам Лиэнн Вонг и Кайле ди Челло.

ЧМ по спортивной гимнастике. Женщины. Личное многоборье. Финал (после 3-го упражнения)

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 42,799 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 42,307

3. Кайла ди Челло (США) — 40,766

4. Владислава Уразова (Россия) — 40,232

5. Вэй Сяоюань (Китай) — 39,499

6. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 39,432.