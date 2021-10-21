Тренер сборной России объяснила, в чём Мельникова прибавила после Олимпиады

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Другая россиянка Владислава Уразова стала четвёртой.
По словам Родионенко, Мельникова выступала намного спокойнее, чем на Олимпиаде-2020 в Токио, где она завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.
«Мне сложно сравнивать качество её выступлений в олимпийском многоборье и сейчас. Но сегодня она была намного спокойнее, прошла всё увереннее.
Случилось всё так, как было задумано. Ангелина была готова выиграть многоборье среди этого состава участниц чемпионата мира, всё в порядке. И умалять её победу ни в коем случае нельзя, ей было очень сложно выступать после Олимпийских игр, которые завершились совсем недавно. Мельникова показала чистые программы на каждом снаряде», — цитирует Родионенко ТАСС.
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