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Тренер сборной России объяснила, в чём Мельникова прибавила после Олимпиады

Тренер сборной России объяснила, в чём Мельникова прибавила после Олимпиады
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Другая россиянка Владислава Уразова стала четвёртой.

По словам Родионенко, Мельникова выступала намного спокойнее, чем на Олимпиаде-2020 в Токио, где она завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.

«Мне сложно сравнивать качество её выступлений в олимпийском многоборье и сейчас. Но сегодня она была намного спокойнее, прошла всё увереннее.

Случилось всё так, как было задумано. Ангелина была готова выиграть многоборье среди этого состава участниц чемпионата мира, всё в порядке. И умалять её победу ни в коем случае нельзя, ей было очень сложно выступать после Олимпийских игр, которые завершились совсем недавно. Мельникова показала чистые программы на каждом снаряде», — цитирует Родионенко ТАСС.

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