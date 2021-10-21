Алия Мустафина прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю.

«Учитывая уровень гимнастики, наверное, да, такое можно было предположить. На этот период пришлась эпоха Симоны Байлз, откровенно говоря, обыграть её было нельзя. Однако важно, что мы воспользовались шансом, как только он появился. Мне кажется, что значимость победы от того, что сильнейшие не участвовали, не падает. Награда же есть. Остальное — проблемы тех, кто не приехал.

Считаю Ангелину абсолютным лидером национальной команды благодаря её опыту, благодаря её подготовке. Мы все прекрасно понимаем, что девочки не имели много времени после Олимпиады в связи с публичными мероприятиями, но они смогли подготовиться к чемпионату мира. Кто-то это сделал суперотлично, кто-то — просто довольно неплохо», — цитирует Мустафину «Матч ТВ».