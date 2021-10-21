«Это безобразие!» Тренера сборной России возмутило отсутствие спортивной гимнастики на ТВ
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала то, что ни один российский телеканал не показывает чемпионат мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Сегодня, 21 октября, россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье.
«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, почему-то не считают нужным показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — приводит слова Валентины Родионенко ТАСС.
Другая россиянка, Владислава Уразова, стала четвёртой в личном многоборье.
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