«Это безобразие!» Тренера сборной России возмутило отсутствие спортивной гимнастики на ТВ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала то, что ни один российский телеканал не показывает чемпионат мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Сегодня, 21 октября, россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, почему-то не считают нужным показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — приводит слова Валентины Родионенко ТАСС.

Другая россиянка, Владислава Уразова, стала четвёртой в личном многоборье.