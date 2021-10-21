World Triathlon дисквалифицировал россиянина Игоря Полянского на три года за допинг

Международная федерация триатлона дисквалифицировала российского спортсмена Игоря Полянского на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте World Triathlon. В пробах мочи и крови российского триатлониста, сданных 21 июля 2021 года, было обнаружено наличие ЭПО.
Все результаты Полянского с даты нарушения аннулированы. Полянский принимал участие в личной гонке на Олимпийских играх в Токио и входил в состав национальной команды в смешанной эстафете. Во втором случае, аннулирован результат всей команды (14-е место).
Спортсмен отказался от вскрытия пробы В и слушаний по его делу, заранее признав любое наказание, которое будет наложено World Triathlon. Так как отказ был оформлен в течение 20 дней после предъявления обвинений, срок дисквалификации Полянского сокращён с 4 до 3 лет.
Дисквалификация Полянского отсчитывается с даты временного отстранения — 10 августа 2021 года. Вернуться к соревнованиям россиянин сможет 10 августа 2024 года.
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