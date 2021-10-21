Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Triathlon дисквалифицировал россиянина Игоря Полянского на три года за допинг

World Triathlon дисквалифицировал россиянина Игоря Полянского на три года за допинг
Комментарии

Международная федерация триатлона дисквалифицировала российского спортсмена Игоря Полянского на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте World Triathlon. В пробах мочи и крови российского триатлониста, сданных 21 июля 2021 года, было обнаружено наличие ЭПО.

Все результаты Полянского с даты нарушения аннулированы. Полянский принимал участие в личной гонке на Олимпийских играх в Токио и входил в состав национальной команды в смешанной эстафете. Во втором случае, аннулирован результат всей команды (14-е место).

Спортсмен отказался от вскрытия пробы В и слушаний по его делу, заранее признав любое наказание, которое будет наложено World Triathlon. Так как отказ был оформлен в течение 20 дней после предъявления обвинений, срок дисквалификации Полянского сокращён с 4 до 3 лет.

Дисквалификация Полянского отсчитывается с даты временного отстранения — 10 августа 2021 года. Вернуться к соревнованиям россиянин сможет 10 августа 2024 года.

«Дураку закон не писан». Российский участник Олимпиады-2020 пойман на «древнем» допинге «Дураку закон не писан». Российский участник Олимпиады-2020 пойман на «древнем» допинге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021