Мустафина рассказала, что помешало Уразовой завоевать медаль ЧМ в многоборье

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина оценила выступление Владиславы Уразовой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2021 по спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка в команде заняла четвёртое место.
«Влада могла, конечно, претендовать на бронзу, если бы не ошибка на бревне. Но ошибки есть, они никуда не денутся. В будущем у неё есть всё для того, чтобы хорошо провести следующий цикл и подготовиться к следующим Олимпийским играм как к конечной цели. А так нужно держать форму, усложнять программу. Нынешний уровень гимнастики позволяет ей бороться с ведущими спортсменками», — приводит слова Мустафиной «Газета.Ru».
Напомним, что чемпионкой мира в многоборье стала россиянка Ангелина Мельникова. Спортсменка принесла России первое за 11 лет золото мирового первенства в этой дисциплине. В 2010 году победу одержала как раз Мустафина.
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