Российская гимнастка отобрала золото у США. Выдающийся успех Мельниковой на ЧМ-2021

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вписала своё имя в историю. Россиянка наконец-то стала обладательницей золотых медалей всех крупных международных турниров!

На чемпионат мира в Китакюсю Мельникова ехала в статусе безоговорочного фаворита. Оставалось лишь раздвинуть плечами американок, чья победная серия в многоборье продолжалась уже 11 лет. И Мельникова всё сделала блестяще – отобрала у США золото!

Олимпийские реванши

Конечно, бессмысленно отрицать, что Мельниковой на чемпионате мира немного повезло. На турнир не приехали звездные американки Симона Байлз и Суниса Ли, олимпийская чемпионка Нина Дерваль и призёр ЧМ-2019 Тан Сицзин. А главная конкурентка россиянки Ребекка Андраде, с которой ожидалась настоящая «заруба», снялась с многоборья.

На Играх в Токио Ангелина в многоборье взяла бронзу, пропустив вперед Андраде и Ли. Настоящего олимпийского реванша не вышло. Но отсутствие именитых соперниц нисколько не умаляло заслуги Мельниковой, ведь на турнир приехало много гимнасток, которые раньше не попадали в команду. И борьбу мы всё-таки увидели: против американок Кайлы ДиЧелло и Лианны Вонг.

Мельникова уже по итогам квалификации повторила рекорд Алии Мустафиной и американок Шеннон Миллер и Симоны Байлз – пробилась в финалы в многоборье и на всех четырёх снарядах. Причём в многоборье, пускай и не самом идеальном, россиянка обошла соперниц с большим преимуществом.

К финалу Ангелина уже подходила с грузом – она могла прервать 11-летнюю гегемонию американок в многоборье. Последний раз в этом виде спортсменка не из США побеждала в 2010 году. Тогда золото завоевала другая блистательная россиянка Алия Мустафина.

Помимо Мельниковой, в финал многоборья пробилась ещё одна наша гимнастка – Владислава Уразова. На Играх в Токио Владе не хватило лишь 0,943 до бронзовой медали.

«Молоток!»

Начала Мельникова уверенно, однако на первое место выйти не вышло. Геля уступала американке ДиЧелло после опорного прыжка чуть больше одной сотой балла.

Но на разновысоких брусьях ситуация изменилась. Россиянка была безупречна и получила 14,533 балла, а вот американка допустила грубую ошибку – сорвалась, из-за чего сильно потеряла в оценке. Это не только помогло Ангелине выйти на первое место, но и дало Владиславе Уразовой, идеально выступившей на брусьях, стать вице-лидером.

А потом случилось бревно. То самое, что едва не подкосило россиянок на Играх в Токио. Но, кажется, Мельниковой и оно было не страшно. Ангелина грациозно выполнила свою программу, которая удачно выглядела под чью-то восточную музыку с вольных. Хоть пару раз и было ощущение, что россиянка вот-вот потеряет равновесие, она устояла.

«Молоток!» – крикнул кто-то из тренеров Ангелине, когда она, улыбаясь, сошла со снаряда.

А вот Влада на бревне дрогнула. Она ошиблась и упала во время заскока на снаряд. Это выбило гимнастку из колеи – она допустила ещё пару ошибок. Но под конец собралась и стойко соскочила со снаряда. Именно эти ошибки и стоили Уразовой медали.

Американки же на бревне выглядели невероятно. Если у россиянок было видно напряжение, с которым они выступали на снаряде, то представительницы США будто вышли на легкую прогулку. Хотя ДиЧелло и Вонг сделали всё идеально и обошли Уразову в итоговом протоколе, догнать Мельникову им не удалось.

Нервное дежавю

Помните, как нервно мы смотрели мужские вольные в командном многоборье, когда от выступления Никиты Нагорного зависела судьба медали? Вот и сейчас напряжения было не меньше. Мельникова выступала последней из претенденток на медаль и заметно нервничала.

Пока американки показывали непривычно шикарные вольные, Ангелина ходила вдоль площадки с сосредоточенным лицом и постоянно сжимала губы. И это волнение отразилось на выступлении. Гимнастка допустила две ошибки: едва не упала во время поворотов на одной ноге, а на второй диагонали при приземлении её увело в сторону. С площадки Мельникова сошла, улыбаясь, словно чувствуя, что ей хватит судейских оценок для победы. И ей хватило. 0,292 балла преимущества позволили россиянке впервые стать абсолютной чемпионкой мира!

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После победы Геля аж подпрыгнула со стула, а потом заплакала. В это время на трибунах японские болельщики с российским флагом уже праздновали победу россиянки.

Уразова же вновь осталась без медали: то падение на злополучном бревне и стоило Владиславе балла, отделившего её от пьедестала. Но у Влады ещё есть шансы стать призером чемпионата мира, она выступит в финалах на вольных и на брусьях.

На чемпионате мира и Мельникова может стать ещё более титулованной. Капитана российской сборной ждут четыре финала в личных упражнениях, где есть все шансы на медали.