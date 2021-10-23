Гандболистки московского ЦСКА одержали победу в матче Лиги чемпионов
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Гандболистки московского ЦСКА обыграли норвежский «Кристиансанд» в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 27:24.
ЦСКА одержал третью победу в четырёх матчах группы B и в шестом туре, 31 октября, на выезде сразится с «Эйсбергом» (Дания). Стоит отметить, что матч первого тура ЦСКА пропустил. По итогам пяти туров московский клуб располагается на третьей строчке турнирной таблицы.
Также в Лиге чемпионов выступает женский гандбольный клуб «Ростов-Дон», который сегодня добыл уверенную победу над дортмундской «Боруссией».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 5-й тур
«Кристиансанд» (Норвегия) – ЦСКА (Россия) — 24:27 (11:11).
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