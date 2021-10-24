Семён Елистратов завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

31-летний россиянин Семён Елистратов завоевал вторую медаль на первом этапе Кубка мира по шорт-треку. Соревнования проходят в Пекине и являются тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года.

Елистратов стал вторым на дистанции 1 000 метров, его результат – 1 минута 26,387 секунды. Первым финишировал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (1.26,020), третьим — канадец Паскаль Дион (1.26,621).

Ранее в Пекине Елистратов завоевал золото на дистанции 1 500 метров. Семён – олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призёр Игр – 2018. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.