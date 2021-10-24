Родионенко: для всех нас у Мельниковой золото. То, что сделали судьи, будет на их совести

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Напомним, россиянка Ангелина Мельникова стала второй в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла, а победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

«Мы подали протест, но его отклонили. Больше ничего сделать нельзя. Мы имеем право подавать протест только на оценку по трудности исполнения, но они нам что-то не засчитали. Такое вот мнение судей: где-то не довернулась, не повернулась, сделала что-то не так, как они считают нужным. Вот эти 66 тысячных балла решили судьбу золотой медали. Но тут я даже комментировать не буду, сами всё понимаете: соревнования в Японии, спортсменка — японка. Очень жаль. Но для всех нас у Ангелины золотая медаль. А то, что они не отдали ей эту медаль, пусть будет на их совести. Нам надо сделать выводы, быть точнее и выше.

Для России всегда надо быть на голову выше, чтобы иметь преимущество. К нам всегда особое отношение. Мы, конечно, расстроены, и Геля расстроена, но что делать. Мы имеем право только на протест, который, конечно же, отклонили. Поэтому нам остаётся только поздравить Гелю с успешным выступлением. После такого трудного старта, как Олимпийские игры, собраться и продолжать выступать на таком уровне дорогого стоит. Ангелина Мельникова заслужила всяческих похвал», — приводит слова Родионенко сайт «Матч ТВ».