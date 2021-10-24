Китай выиграл медальный зачёт ЧМ по спортивной гимнастике, сборная России — на пятом месте

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала четыре медали на завершившемся чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Из них – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Три медали команде принесла олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Обладателем ещё одной бронзы стал Григорий Климентьев в упражнениях на кольцах.

По итогам турнира сборная России заняла пятое место в командном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая, в её активе пять золотых, одна серебряная и две бронзовых награды. Второй результат у Японии (2-5-1), третий — у Италии (1-2-1), четвёртый — у США (1-1-3).