«Обидно, унизительно, ужасно». Мельникова об отсутствии ЧМ по спортивной гимнастике на ТВ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала то, что ни один российский телеканал не показал чемпионат мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
«Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта. И о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике? Это же не какой-то Кубок мира, тем более всё проходит в олимпийский сезон.
Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно», — приводит слова спортсменки ТАСС.
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