Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Обидно, унизительно, ужасно». Мельникова об отсутствии ЧМ по спортивной гимнастике на ТВ

«Обидно, унизительно, ужасно». Мельникова об отсутствии ЧМ по спортивной гимнастике на ТВ
Комментарии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала то, что ни один российский телеканал не показал чемпионат мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

«Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта. И о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике? Это же не какой-то Кубок мира, тем более всё проходит в олимпийский сезон.

Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021