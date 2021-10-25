Глава ФСГР прокомментировал решение судей, из-за которого у Мельниковой отобрали золото ЧМ

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал судейский скандал на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Россиянка Ангелина Мельникова стала второй в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла, а победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

«Сейчас разбираемся, но ситуация, к сожалению, носит справедливый характер. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но ей не засчитали один элемент, и сделали это обоснованно», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».