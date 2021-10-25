Российский штангист Бочков отстранён от спорта из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подало заявление против российского тяжелоатлета Родиона Бочкова по статье 2.2 (Использование или попытка использования спортсменом запрещённого вещества или запрещенного метода) и статье 2.1 (Наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров) Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF ADR).

Спортсмен был проинформирован о случившемся и временно отстранен до решения вопроса. Он имеет право запросить анализ пробы В. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году.



Бочкову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, серебряным призером Универсиады 2017 года, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.