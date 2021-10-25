Российский штангист Бочков отстранён от спорта из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подало заявление против российского тяжелоатлета Родиона Бочкова по статье 2.2 (Использование или попытка использования спортсменом запрещённого вещества или запрещенного метода) и статье 2.1 (Наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров) Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF ADR).
Спортсмен был проинформирован о случившемся и временно отстранен до решения вопроса. Он имеет право запросить анализ пробы В. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году.
Бочкову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, серебряным призером Универсиады 2017 года, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.
- 25 октября 2021
-
17:14
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
22:09
-
20:01
-
19:39
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
16:26
-
16:07
-
15:52
-
15:40
-
15:26
-
14:07
-
13:45
-
12:52
-
12:23
-
11:31
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02