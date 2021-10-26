В сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира

В сборной Болгарии по художественной гимнастике объяснили, почему принято решение сняться с групповых упражнений на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Выяснилось, что причина снятия — травма одной из спортсменок, а именно Лауры Траатс.

«Вчера наша команда провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с доктором команды, который решил, что травма Лауры серьёзная и участие команды невозможно!» — отмечается в заявлении федерации в «Фейсбуке».

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований

27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).

28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав).

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

В состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).