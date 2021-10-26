Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве перенесли на 26 октября

Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу перенесли на сегодня, 26 октября, из-за новых коронавирусных ограничений, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Напомним, турнир пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене».
Изначально первые матчи должны были состояться 27 октября, а финальный день соревнований был запланирован на 30 октября, однако теперь сроки проведения турнира сместились на один день.
В клубном чемпионате мира принимают участие два российских коллектива. «Локомотив» сегодня проведёт свой матч с испанским «Леванте», а «Спартак» встретится с «Динамо» из Минска.
Всего в турнире участвует 8 команд, которые разделены на две группы. Занявшие первые места в своих группах клубы встретятся в финале, финишировавшие вторыми разыграют бронзовые медали, третьими — пятое место, четвёртыми — седьмое.
- 26 октября 2021
-
10:48
-
09:30
-
09:23
-
08:47
-
08:10
-
02:33
-
00:33
- 25 октября 2021
-
23:42
-
20:43
-
20:08
-
18:23
-
18:15
-
17:14
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
22:09
-
20:01
-
19:39
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:08