Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве перенесли на 26 октября

Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу перенесли на сегодня, 26 октября, из-за новых коронавирусных ограничений, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Напомним, турнир пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене».

Изначально первые матчи должны были состояться 27 октября, а финальный день соревнований был запланирован на 30 октября, однако теперь сроки проведения турнира сместились на один день.

В клубном чемпионате мира принимают участие два российских коллектива. «Локомотив» сегодня проведёт свой матч с испанским «Леванте», а «Спартак» встретится с «Динамо» из Минска.

Всего в турнире участвует 8 команд, которые разделены на две группы. Занявшие первые места в своих группах клубы встретятся в финале, финишировавшие вторыми разыграют бронзовые медали, третьими — пятое место, четвёртыми — седьмое.