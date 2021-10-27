«Судьи не смогли разгуляться». Юлия Синицына о золоте Д. Авериной в упражнениях с обручем

Бывшая гимнастка Юлия Синицына прокомментировала победное выступление россиянки Дины Авериной в упражнениях с обручем на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка показала результат 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу, которой стала белоруска Алина Горносько.

«Как судьи могут не оценить выступление Дины? Как они могут неприкрыто обманывать народ? Не смогли они тут разгуляться, потому что Дина показала феноменальное выступление. Ни одной помарки», — сказала Синицына в эфире «Матч ТВ».

Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850 балла). Другая россиянка Арина Аверина уронила обруч и с результатом 24,950 оказалась на шестом месте.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.