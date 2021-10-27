Шорт-трекистка Просвирнова, которую сбила американка, прокомментировала случившееся

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова прокомментировала инцидент, который случился во время эстафеты на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай). Напомним, американская спортсменка Корин Стоддард врезалась в Просвирнову.

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«За полтора круга до выхода на свою последнюю смену я была побита участницей из США. Возможно, это даст повод пересмотреть правила. Я надеюсь на это. Считаю, что спортсмены, которые находятся не на дорожке, должны быть как-то защищены правилами. При таких ситуациях очень нарушаются справедливость игры и справедливость эстафеты. Получается, что можно сбивать кого угодно, даже если человек заканчивает последнюю смену. Это явно повлияет на результат.

Было бы неплохо ввести новое правило, которое защищает людей, находящихся вне трека. Не думаю, что Корин сделала это специально. Она разгонялась на эстафету. Думаю, она просто меня не увидела. В любом случае, специально или случайно, надеюсь, что в будущем правила будут предусматривать такие ситуации и защищать спортсменов вне дорожки», — цитирует Просвирнову «Матч ТВ».