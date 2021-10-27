Тарасова эмоционально отреагировала на победу Дины Авериной в упражнении с обручем на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победное выступление россиянки Дины Авериной в упражнениях с обручем на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка показала результат 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу, которой стала белоруска Алина Горносько.

«То, что Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, — это здорово! Поздравляю! Огромное спасибо всем тренерам и преподавателям. Мы все очень радуемся победе. Дина, так держать! Дай бог тебе здоровья!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850 балла). Другая россиянка Арина Аверина уронила обруч и с результатом 24,950 оказалась на шестом месте.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.