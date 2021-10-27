Тарасова эмоционально отреагировала на победу Дины Авериной в упражнении с обручем на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победное выступление россиянки Дины Авериной в упражнениях с обручем на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка показала результат 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу, которой стала белоруска Алина Горносько.
«То, что Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, — это здорово! Поздравляю! Огромное спасибо всем тренерам и преподавателям. Мы все очень радуемся победе. Дина, так держать! Дай бог тебе здоровья!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850 балла). Другая россиянка Арина Аверина уронила обруч и с результатом 24,950 оказалась на шестом месте.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.
- 27 октября 2021
-
14:47
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:53
-
13:42
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:11
-
10:59
-
09:57
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
07:34
- 26 октября 2021
-
23:24
-
22:55
-
21:04
-
18:34
-
17:52
-
16:40
-
15:40
-
14:56
-
14:26
-
13:29
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:18