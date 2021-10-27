Немов: несмотря на травмы, Дина Аверина доказала — она лучшая. Нам есть, чем гордиться

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал завоевание двух золотых медалей чемпионата мира по художественной гимнастике россиянкой Диной Авериной.
«Поздравляю Дину с победой! Надо иметь большое мужество остаться в форме после Олимпийских игр. Несмотря на все травмы и психологические моменты, Дина вышла и доказала, что является лучшей. Нужно отдать должное девчонкам, нам есть, чем гордиться. Они большие профессионалы своего дела. Но впереди ещё финал абсолютного первенства и командного, так что надо продолжать в том же духе! А пока это отличный результат», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Выиграв две золотые медали в Китакюсю, Дина Аверина довела количество своих званий чемпионки мира по художественной гимнастике до 15.
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