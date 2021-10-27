Ирина Винер-Усманова высказалась о снятии сборной Болгарии с групповых упражнений на ЧМ
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение сборной Болгарии по художественной гимнастике сняться с групповых упражнений на чемпионате мира в Китакюсю (Япония) из-за травмы одной из спортсменок.
«Что касается снятия сборной Болгарии с соревнований, у нас в команде тоже были травмы, но при этом были заявлены запасные. У Болгарии запасных не было. История, которую они развили по поводу нашей сборной команды и лично меня, к сожалению, обернулась им подобным вариантом. Очень жаль девочку, которая получила повреждение», — рассказала Ирина Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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