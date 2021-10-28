Светлана Журова оценила инцидент с шорт-трекисткой Просвирновой, которую сбила американка

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала инцидент, который случился во время эстафеты на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай). Напомним, американская спортсменка Корин Стоддард врезалась в россиянку Софью Просвирнову.
«Как специалист вижу, что ситуация двоякая: спортсменки во время гонки могли друг друга сбить, с такого ракурса не скажешь, специально или нет. Потому что это может быть случайно — просто пошли в сторону друг друга и столкнулись. Так как это произошло внутри круга во время отдыха между сменами этапа эстафеты, то «перебежка» не даётся. Однозначно это невнимательность и небрежность американки.
Я бы не взялась доказать, что она сделала это специально. Не думаю, что американка умышленно шла на столкновение, но это точно повлияло на результат. После контакта нужно было подняться и отдышаться. Такие вещи пусть лучше случаются на Кубке мира, чем на Олимпиаде. Пусть теперь судьи смотрят, что происходит внутри круга. Это хорошая возможность для международной федерации обсудить и разобраться, чтобы в дальнейшем такого не было», — цитирует Журову Metaratings.
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