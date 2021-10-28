Фото: реакция Винер-Усмановой на оценки Дины Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна баллами Дины Авериной, которые та получила за выступление в упражнениях с лентой в финале чемпионата мира. Аверина заработала 23,900 балла и проиграла белоруске Алине Горносько.

На оценки был подан протест, его отклонили. Таким образом, золото досталось Горносько, Дина Аверина осталась второй, её сестра Арина — третьей.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований



29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).