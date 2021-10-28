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Дина Аверина прокомментировала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира

Дина Аверина прокомментировала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира
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Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала своё выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония), где она смогла завоевать серебряную медаль. Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи отклонили его.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, — сказала Аверина. — Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать то же самое», — приводит слова Дины Авериной ТАСС.

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

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