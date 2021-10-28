Непомнящий — о подготовке к матчу за шахматную корону с Карлсеном: похудел на 10 кг

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Невозможно быть довольным подготовкой на сто процентов. Всегда кажется, что можно сделать больше и лучше. Но мы работаем очень-очень много. Опять же — можно подготовиться отлично, но в итоге плохо сыграть. Думаю, что всё измеряется результатом. У меня было, что я готовился через пень-колоду или не готовился вовсе, но играл потом хорошо, занимал призовые или первые места. Понятно, что на данном этапе всё, что в наших силах, — это хорошо подготовиться. И мы этим занимаемся.
На сколько килограммов похудел? Не то чтобы на очень много. Килограммов десять, примерно. Но где-то я читал… Может, это было во времена Петросяна и Спасского, что рекомендовали перед матчем, наоборот, набирать вес, чтобы во время матча было что потратить. Поэтому не знаю, что лучше. Но я похудел уже давно. Сейчас за этим слежу не так внимательно: главное — чтобы не было больших перепадов. Но ежедневно занимаюсь физическими упражнениями», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».
Матч за шахматную корону стартует 24 ноября в Дубае (ОАЭ).
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