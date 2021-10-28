Симонова опередила Ефимову в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Казани

Российские пловцы завоевали 14 наград в первый соревновательный день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани. Среди них два золота, четыре серебра и восемь бронзовых медалей.
Победителями соревнований стали Алексей Ткачёв на дистанции 200 м на спине и Виталина Симонова, опередившая Юлию Ефимову в заплыве на 200 м брассом.
Обладателями серебряных медалей также стали Владимир Морозов (50 м вольный стиль), Климент Колесников (100 м комплексным плаванием) и Анастасия Маркова (200 м баттерфляй). Колесников проиграл японцу Даия Сето, а Морозов – австралийцу Кайлу Чалмерсу.
Бронзовые награды в активе Антона Чупкова (100 м брасс), Анастасии Сорокиной (100 м комплексным плаванием), Марии Темниковой (200 м брасс), Павла Самусенко (100 м баттерфляй), Александры Быковой (400 м вольный стиль), Даниила Шаталова (400 м вольный стиль), Дарьи Васькиной (50 м на спине), Григория Тарасевича (200 м на спине).
- 28 октября 2021
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