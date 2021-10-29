Чемпион Олимпийских игр Власов: в 18 лет таксовал, чтобы заработать на еду

Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов рассказал о непростом периоде на заре профессиональной карьеры.



«Были времена, когда денег было не особо много. Едешь после тренировки, кого-то подбросишь, 150 рублей заработаешь и знаешь, что варёная курица на ужин у тебя сегодня есть. Ведь первый серьёзный результат я показал в 2010 году, выиграв первенство мира среди молодёжи, и у меня появилась хорошая зарплата. А в 2008-2009 годах, когда мне было 18-19 лет, у меня же была травма плеча и были непростые для меня времена. И кого-то подвезти было за счастье.



После той травмы я мог вообще завершить карьеру — доктор мне об этом сказал напрямую. Мы потом много раз виделись, он мне и колено потом оперировал, но всё время вспоминаем ту операцию. Тогда для меня, 18-летнего пацана, наступили тяжёлые времена. Это был перелом плеча со смещением, одна операция, через полгода вторая, когда вытаскивали пластину», — цитирует Власова «РИА Новости Спорт».

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