«Что?!» Реакция российских гимнасток на оценки в групповых упражнениях на ЧМ

Российские гимнастки отреагировали на оценки за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в групповых упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). За национальную команду выступают Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Одна из спортсменок уронила обруч.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

За упражнение россиянки заработали 42,100 балла. «Что?!» — воскликнули две спортсменки, узнав оценки.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Напомним, Россия выступает во второй группе. В первой группе приняли участие 10 команд. Лидерство захватила Италия. За упражнение с пятью мячами команда получила 44,350 балла, за упражнение с 3 обручами и 2 парами булав — 41,250 балла, общий результат составил 85,600 балла. На втором месте располагается сборная Японии (84,900 балла). Замыкают тройку представительницы Азербайджана (77,600 балла).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.