«Что?!» Реакция российских гимнасток на оценки в групповых упражнениях на ЧМ

Российские гимнастки отреагировали на оценки за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в групповых упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). За национальную команду выступают Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.
Одна из спортсменок уронила обруч.
Фото: Скриншот «Матч ТВ»
За упражнение россиянки заработали 42,100 балла. «Что?!» — воскликнули две спортсменки, узнав оценки.
Фото: Скриншот «Матч ТВ»
Напомним, Россия выступает во второй группе. В первой группе приняли участие 10 команд. Лидерство захватила Италия. За упражнение с пятью мячами команда получила 44,350 балла, за упражнение с 3 обручами и 2 парами булав — 41,250 балла, общий результат составил 85,600 балла. На втором месте располагается сборная Японии (84,900 балла). Замыкают тройку представительницы Азербайджана (77,600 балла).
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.
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