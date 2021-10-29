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Лукашенко поздравил гимнастку Горносько с тремя медалями чемпионата мира в Китакюсю

Лукашенко поздравил гимнастку Горносько с тремя медалями чемпионата мира в Китакюсю
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Алину Горносько с успешным выступлением на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония). Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона. Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни», — говорится в поздравлении.

20-летняя Горносько является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио по многоборью. На чемпионате мира в Китакюсю Алина завоевала бронзу в соревнованиях с мячом, серебро в соревнованиях с обручем и золото в соревнованиях с лентой.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию групповых упражнений на чемпионате мира.

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