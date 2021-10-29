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10-кратная чемпионка мира Капранова: Дина Аверина — самая яркая гимнастка на данный момент

10-кратная чемпионка мира Капранова: Дина Аверина — самая яркая гимнастка на данный момент
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Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова поделилась мнением о российской гимнастке Дине Авериной, которая завоевала уже четыре золота на чемпионате мира в Китакюсю (Япония): три личных и одно командное.

«Наши девочки большие молодцы, выступили здорово и по праву заняли первое место. Что касается Дины Авериной, она одна из лучших гимнасток. На данный момент – самая яркая. Пусть у неё всё получится в завтрашнем многоборье.

Что касается оценок за упражнения с обручем — неважно, был этот момент или не было. Важно только то, что на сегодняшний день они чемпионки мира в командном многоборье», — рассказала Ольга Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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