Анастасия Близнюк: не расслабляемся. Хотим показать всё, что в наших силах
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Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк высказалась о победе россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).
«Мы не расслабляемся. Мы уже готовимся к следующим соревнованиям. Хотим показать всё, что в наших силах», — приводит слова Близнюк пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
По итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва. Благодаря этой победе россиянки завоевали золото чемпионата мира в командном зачёте. Ранее три награды высшей пробы в упражнениях с мячом, обручем и булавами выиграла Дина Аверина.
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