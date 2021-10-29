Анастасия Близнюк: не расслабляемся. Хотим показать всё, что в наших силах

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк высказалась о победе россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Мы не расслабляемся. Мы уже готовимся к следующим соревнованиям. Хотим показать всё, что в наших силах», — приводит слова Близнюк пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва. Благодаря этой победе россиянки завоевали золото чемпионата мира в командном зачёте. Ранее три награды высшей пробы в упражнениях с мячом, обручем и булавами выиграла Дина Аверина.