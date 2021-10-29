Чалмерс побил мировой рекорд, Ефимова выиграла 100 м брассом на этапе КМ в Казани

Во второй день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Казани австралиец Кайл Чалмерс побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем — 44,84 секунды. Предыдущее достижение 13-летней давности принадлежало французу Амари Лево. Чалмерс улучшил его на 0,10 секунды. Россияне Владимир Морозов (46,32) и Климент Колесников (46,35) заняли второе и третье места.

Российские пловцы завоевали три золота. При этом дважды пьедестал был полностью российским. В заплыве на 100 м брассом Юлия Ефимова в борьбе за победу опередила Виталину Симонову на 0,01 секунды, третьей финишировала Татьяна Белоногоф.

На 50 м на спине победу одержал Павел Самусенко, вторым стал Колесников, третьим – Сергей Фесиков. Россиянин Алексей Ртищев выиграл соревнования на 1500 м вольным стилем, Сергей Семёнов стал третьим.