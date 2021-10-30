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Дина Аверина — первая в истории гимнастка, завоевавшая 4 золота в личном многоборье на ЧМ

Дина Аверина — первая в истории гимнастка, завоевавшая 4 золота в личном многоборье на ЧМ
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Россиянка Дина Аверина стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Это произошло на ЧМ в Китакюсю (Япония), где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере. По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

Ранее высшим достижением в этом виде программы были три победы на чемпионатах мира. Их имели россиянки – Евгения Канаева и Яна Кудрявцева, а также представительницы Болгарии – Мария Петрова и Мария Гигова.

Также 23-летняя Аверина побила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей с чемпионатов мира. В её активе 18 наград, у Канаевой — 17.

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