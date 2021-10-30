Батыршина прокомментировала потерю предмета А. Авериной в финале личного многоборья на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала потерю предмета Ариной Авериной в упражнении с булавами в финале личного многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Арина завоевала бронзовую медаль, золото у её сестры Дины Авериной.
«Обидная ошибка. Булава была у Арины в руке, но не хватило совсем чуть-чуть. Такое бывает, спортсмены ведь не роботы. Предмет был вне поля зрения, его было сложно поймать. Что касается оценок за упражнение с обручем, то я их не поняла. Арина исполнила номер не хуже, чем в квалификации и финале, но сегодня ей поставили гораздо более низкую оценку. Но если Ирина Винер-Усманова не стала подавать протест, значит, что-то там действительно было не так», — приводит слова Батыршиной «РИА Новости Спорт».
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