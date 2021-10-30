«Юристы разберутся в этом деле». Винер-Усманова — о возвращении Кузьминой на выборы FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о возвращении россиянки Натальи Кузьминой в число кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Кузьмина от России отозвана. По регламенту она не может быть призвана никем, кроме России, поэтому будут собираться юристы и разберутся, наверное, в этом деле. В ближайшие дни они прокомментируют ситуацию, сейчас над этим работают. Лично мне этот ход кажется непонятным, ведь мы отозвали её кандидатуру», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».

Напомним, технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова жёстко раскритиковала решение Кузьминой.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.